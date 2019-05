Mala Saybie je imela le 245 gramov, a je preživela

Še ne pol leta stara Saybie je svetovna rekorderka. Je najmanjši novorojenček, ki je preživel. Ob rojstvu je tehtala le 245 gramov, toliko kot malo večje jabolko, so z zanimivo primerjavo postregli v bolnišnici Sharp Mary Birch v kalifornijskem San Diegu, kjer so za deklico skrbeli in bili priča pravemu medicinskemu čudežu.

Saybie - to je ljubkovalno ime, ki ji ga je nadelo osebje - se je rodila z nujnim carskim rezom, ko je bila mama noseča vsega 23 tednov in tri dni. Normalna nosečnost traja 40 tednov. Očetu so rekli, naj se poslovi od nje, prepričani, da več kot eno uro ne bo živela. "A ura se je spremenila v dve uri, te so se v dan in potem v teden," je ganjena mama povedala na posnetku, ki ga je objavila bolnišnica. Pet mesecev pozneje je mala borka skupaj s starši zapustila bolnišnico.