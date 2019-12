Slovenec, umorjen v Španiji, naj bi tihotapil droge

Minuli teden so plažo pri španskem mestu Mijas preplavila policijska vozila, reševalci in gasilci. Našli so namreč truplo 20-letnega Slovenca. Šlo naj bi za Blejčana D. Š ., ki naj bi imel precej debelo policijsko kartoteko.

20-letnika so našli na strmem pobočju plaže Peñón del Cura v bližini enega tamkajšnjih barov. Da so lahko gasilci sploh prišli do trupla 20-letnega Slovenca, so morali uporabiti vrvi in nosila.

Leta 2016 so slovenski kriminalisti razbili eno največjih mednarodnih kriminalnih združb, ki je z drogo oskrbovala evropski trg. Najmlajši med osumljenimi pa naj bi bil prav pokojni.

V tovornih vozilih so tako pod zakonitim tovorom dobro skrivali heroin, hašiš, kokain, amfetamine in marihuano, droge pa dostavljali kupcem v Nemčiji, Švici in Skandinaviji.

Tovorna vozila so bila v lasti podjetij, ki so bila registrirana v Sloveniji, vozniki pa so bili iz različnih držav, predvsem pa z območja nekdanje Jugoslavije. Domnevno tudi pokojni D. Š. Tihotapljenje so koordinirali trije osumljenci z Nizozemske, ki so slovenskim članom družbe dajali navodila, kje bodo drogo prevzeli in kam naj jo dostavijo.