Nasmejani Božički so v sredo razveselili otroke pred ljubljansko Pediatrično kliniko. Tradicionalno so se spustili s strehe in pomahali malim bolnikom. V škornje enega od dobrih decembrskih mož pa je stopil tudi Univerzitetni klinični center Ljubljana in Zvezi prijateljev mladine podaril 109 rabljenih računalnikov za otroke iz socialno ogroženih družin.