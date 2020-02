Malemu Titu lajšajo bolezen s terapijami, a stroški so za družino previsoki

Tit Zadobovšek na prvi pogled deluje čisto običajen fantek - je nasmejan, zvedav in obožuje igrače. A temu žal ni tako. "Začelo se je zelo kmalu po tem, ko se je rodil. Zbolel je za virozo in dobil osip po telesu, rdeč. In ker je bil zlo nemiren, jokav, smo ga peljali na pregled."

Po dolgotrajnih in obsežnih genskih raziskavah so izvidi pokazali, da gre za Duchennovo mišično distrofijo, bolezen, kjer mišice propadajo. Tit zato težje hodi, ne more skakati, teči, po stopnicah zmore le s pomočjo drugih, govori pa le osnovne zloge.

"Že s tem, ko so delali biopsijo je zdravnica rekla, da je zelo verjetno, da gre za Duchennovo mišično distrofijo. Mi smo bili pripravljeni, ampak nikoli nisi čisto pripravljen. Smo bili kar pretreseni, ker ti spremeni življenje, pa ne na boljše. Veš kaj sledi temu, če zdravila ne bo."

Titu v sklopu razvojne ambulante priprada logoped, delovni terapevt in fizioterapvt, a teh terapij je bistveno premalo, zato si starša večkratedensko pomagata z zasebnim fizioterapevtom: "Ena ura je 55 evrov, mi vzamemo 2 uri, ker ga potem še zmasira, da sprosti mišice in obseva ga z lučko, da ni musklfibra, ker pri teh otrocih je zelo pomembno, da se ne prenaprezajo, ker vsak mulsklfibr lahko mišice zabrazgotini."