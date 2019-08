Mali Lošinj: Testo padlo na tla, kljub temu so ga vrnili na pekač

"Tudi mačka se tam redno giblje. A niso mogli tega zavreči, saj stane manj kot en evro? Nihče ne bi propadel, pa še zdravje ljudi se ne bi ogrožalo, saj se na testo vse lepi," je dejala za časnik. Kam so peljali testo, ni jasno.

Lastnik pekarne Mihill Kajtazije za časnik rekel, da je enako presenečen kot prebivalci mesta, ki so to videli. V telefonskem pogovoru je izjavil, da to prvič sliši in da bo takoj ukrepal. "Če so fantje naredili napako, se mora ta odpraviti. To je nedopustno. Takoj bom preveril, kaj se je zgodilo. Pravila so jima jasna. Mi tudi testo, ki se skisa med dostavo, vržemo, kaj šele, če je padlo na tla. To stroka zahteva in tu ni debate. Takoj bom preveril, kje je testo,"je za Jutarnji list rekel Kajtazi.