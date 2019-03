Mali podjetniki se počutijo ogoljufane

Podjetniki so se, da bi na spletu oglaševali prosta delovna mesta, obrnili na Borisa Goleta oziroma njegova podjetja. Sami pravijo, da jim je pošiljal račune za storitve, ki jih niso naročili. Gole pa trdi, da lažejo, s policijo pa grozi celo novinarjem oddaje Svet. Kaj je res in kaj ne? Kakšne, če sploh, koristi so imela podjetja, ki so plačala za oglaševalske storitve?