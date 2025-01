Malomarno ravnanje SB Celje: v smeteh izvidi in seznami operacij

Domnevno malomarno ravnanje v celjski bolnišnici, kjer so izvidi pacientov in seznami operacij končali v smeteh. Del te dokumentacije je nekdo poslal po pošti tudi informacijski pooblaščenki, ki je proti celjski bolnišnici uvedla postopek inšpekcijskega nadzora zaradi suma neustreznega ravnanja z zdravstveno dokumentacijo pacientov, je prvi poročal portal Necenzurirano. Potrdili so jim, da so ugotovili nevestno delo v službi in tatvino. Zadevo preiskuje tudi Policija.