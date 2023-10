Mama slišala dojenčkov jok, nato so ji rekli, da je umrl

Ko je ena od porodnic ponoči slonela ob oknu, je na dvorišču porodnišnice zagledala zdravnico, ki je neznanemu paru predala dojenčka. Naslednji dan so ji povedali, da naj bi njen novorojenček umrl. Je opazovala ugrabitev lastnega otroka? To je le eno od grozljivih pričevanj srbske matere, domnevne žrtve trgovine z dojenčki, ki naj bi potekala tudi pri nas. Svojo zgodbo je zaupala mati, ki naj bi med porodom izgubila otroka, čeprav je slišala njegov jok, kasneje pridobljeni dokumenti pa so celo pokazali, da naj bi dojenčico živo odpustili iz porodnišnice.