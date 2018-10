Mama umrla v avtomobilu, hči se je v boju za življenje oklenila drevesa

Gre sicer za most nad reko v bližini mesta Cagliari. Ta je zaradi obilnega dežja močno narasla. Most je zaprt, žrtev pa nesreč a ni terjala.

Italijanski mediji medtem poročajo, da so danes našli tudi truplo ženske, ki je bila pogrešana od sinoči. Njeno vozilo je obtičalo sredi vode. Kot poroča Ansa, naj bi se tragedija zgodila okoli polnoči. So pa ujmo preživeli drugi člani družine, ki jih je v beg pognala naraščajoča voda. Hčerko nesrečne ženske so našli, ko se je sredi ujme oklepala drevesa, še dva otroka in očeta pa so oblasti izsledile v dveh ločenih domovih v okolici.