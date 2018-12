Mama za volanom omedlela, deček rešil oba

Osemletnik in njegova mama iz angleškega mesta Colchester sta se vozila po avtocesti, ko je mama nenadoma dobila napad in je omedlela. Deček je imel pri hitrosti 70 kilometrov na uro le nekaj sekund, da se odloči, kaj naj stori. V izjemno kritični situaciji se je odzval pravilno in rešil oba.