Mame znanstvenice razbijajo mite o cepljenju

Čeprav forumi niso pravi kraj za iskanje informacij o cepivih, moderatorke skupine Science Mamas` Vaccine Forum prav na Facebooku že od avgusta odgovarjajo na tovrstna vprašanja z namenom, da zagotovijo, da lahko starši pridejo do relevantnih informacij, do tistih, ki temeljijo na znanstvenih dokazih in smernicah, je povedala prof. dr. Nataša Karas Kuželički, magistra farmacije.

Vprašanj je danes dnevno že okrog 100 in to ne le o koronavirusu, pač pa tudi o drugih boleznih in stanjih, na katere smo med epidemijo kovida-19, vsaj tako se zdi, že skoraj pozabili. Doc. dr. Simona Jurkovič Mlakar, dr. biokemije in molekulske biologije pravi: "Veliko je tudi vprašanj v zvezi z OMR cepivi, torej cepljenj pri otrocih, veliko je dilem tudi kar se tiče vprašanj v okviru alergij." Raziskovalkam, asistentkam in profesoricam ljubljanske Fakultete za farmacijo pri odgovorih pomagajo tudi zunanji strokovnjaki, ne obravnavajo pa vsebin proticepilskega značaja.

"Večino vprašanj dejansko objavimo in jih ostali lahko spremljajo, ne objavimo pa običajno vprašanj, ki podajajo zelo veliko osebnih podatkov, kakih kliničnih slik," pojasnjuje doc. dr. Martina Gobec, magistra farmacije. Na tiste odgovarjajo osebno, vselej pa spoštljivo. Nočejo namreč ustvarjati še ene platforme, ki bi po spletu širila nestrpnost. "To se je med epidemijo zelo razširlo in ravno zato so naši člani veselili, ker tega pri nas ni in to nam tudi večkrat napišejo, nas pohvalijo in to ustvarja tudi eno skupnost," še dodaja asistentka dr. Jasna Omersel, magistra farmacije.

Skupina danes šteje že skoraj 8.000 članov

Lucija Ana Vrščaj, mag. laboratorijske biomedicine, o njihovem cilju pravi: "Da bi promovirale samo znanost in skomunicirale ustrezno, ker se mi zdi, da še vedno tega manjka." Med znanstvenicami pa ne manjka šal, kot denimo, da bodo ob 70-odstotni precepljenosti proti koronavirusu skupino zaprle. "Ampak mislim, da nobena več zares ne razmišlja o tem," še doda.