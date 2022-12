Mami samohranilki zaradi poškodbe ob koncu meseca zmanjka denarja

Kot je povedala mama samohranilka, trenutno čaka na datum operacije hernije. Predvideva, da bo na vrsto prišla nekje od marca do junija. "Takrat bom spet lahko normalno zaslužila. Zaposlena sem za nedoločen čas, ampak prejemam minimalno plačo, s katero ne pokrijem osnovnih položnic," je povedala.

Na mesec zasluži 900 evrov. Dela kot kuharica, njen zaslužek pa se tudi, če dela ob nedeljah, ne zviša. Kot je dejala, je pred bolečinami v hrbtenici delala tudi ob redni službi. Z najstnikoma, starima 13 in 16 let, živi v lastniškem stanovanju, za katerega odplačuje kredit. "Kredita je 560 evrov na mesec, skupaj z ostalimi položnicami to znese 1100 evrov na mesec," je povedala. Ker ne more več delati toliko kot prej, so se začeli nabirati dolgovi. "Imam precej zapadlih računov za elektriko, za 178 evrov. Sedaj sem dobila odstop od pogodbe, bom videla, kako bo," je opisala.