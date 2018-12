'Mami, zakaj se smejijo mojemu imenu?'

"Uslužbenka se je začela smejati, kazala je name in na mojo hčer ter se pogovarjala z drugimi zaposlenimi. Zato sem se obrnila in ji zabičala: ’Če vas lahko jaz slišim, vas sliši tudi moja hči, zato vas prosim, da prenehate," je povedala Redfordova za ameriško televizijo ABC.

Incident se naj bi zgodil na letališču John Wayne Airport v Kaliforniji, kjer sta se mati in hči vkrcavali na letalo za El Paso. Kot je dodala Redfordova, je kasneje na Facebooku opazila fotografijo hčerkine letalske vozovnice, zato se je pritožila.

"Hčerka me je vprašala, zakaj se norčujejo iz njenega imena. Rekla sem ji, da niso vsi ljudje prijazni, kar je zares žalostno," je še povedala Redfordova.