Mamić obsojen korupcije, zdaj napada hrvaško pravosodje

Hrvaško javnost zadnji teden bolj kot virus zaposluje medijska in spletna vojna. To je zaradi korupcije obsojeni Zdravko Mamić, nekoč alfa in omega hrvaške nogometne zveze in zagrebškega Dinama, sprožil proti hrvaškemu pravosodju. Mamić več sodnikov iz Osijeka, kjer so ga obsodili na šest in pol let zapora, obtožuje korupcije. Na Facebooku zdaj objavlja domnevne dokaze o njihovi podkupljivosti. Enemu od njih, njegovi ljubici in hčerki, je Mamić sam plačal počitnice v Dubaju. Pol milijona evrov naj bi od Mamića dobila tudi nekdanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović.

