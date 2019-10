Mamilarski karteli odkrili novo dejavnost: od kokaina donosnejši avokado

Po vsem svetu norijo za okusnim zelenim sadežem – avokadom. Povpraševanje po njem se povečuje povsod, zlasti v ZDA, največ pa ga izvozi Mehika. Cene zelenega zlata letijo v nebo, denar pa so že pred leti zavohali mehiški mamilarski karteli. Trgovina z avokadom naj bi bila celo donosnejša od trgovine s kokainom. Najvišjo ceno vojne za avokado pa plačujejo mali pridelovalci in delavci, ki živijo v strahu pred nasiljem tolp, ter okolje, ki se zaradi potratne rabe vode suši in propada.