Manca Špik in Kvartopirci: Treba je verjeti v ljudi tudi v tem ponorelem svetu

Še verjamete v ljudi? Da je treba verjeti tudi v tem ponorelem svetu, pravijo Manca Špik in Kvatropirci v novi pesmi. Aleksander Pozvek jo je poslušal in se raznežil. Sporočilo skladbe mu je bilo tako všeč, da je brez provokativnih vprašanj in cinizma izpeljal pogovor z Manco in Kvatropirci. Ja, uspelo mu je. No, skoraj do konca. Povsem pa vendarle ni mogel iz svoje kože.