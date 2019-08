Manifest napadalca poln sovraštva in protipriseljenske retorike

21-letni osumljenec za strelski napad v El Pasu naj bi pred tem na spletni strani 8chan objavil manifest, ki izraža protipriseljenska stališča in ideologijo nadvlade bele rase, sam napad pa opiše kot "odgovor na latinskoameriško invazijo Teksasa".

Po strelskem napadu v ameriškem El Pasu, v katerem je umrlo 20 ljudi, še vsaj 26 je ranjenih, je policija aretirala 21-letnega osumljenca, napad pa preiskujejo kot dejanje iz sovraštva, ameriški FBI pa je medtem začel preiskavo v smeri domačega terorizma. Preiskujejo tudi zapis na štirih straneh, objavljenem spletni strani 8chan, za katerega domnevajo, da ga je pred napadom objavil osumljenec. V manifestu pa so izraženi njegovi rasistični pogledi in ideologija nadvlade bele rase. V njem udriha čez priseljence, še posebej tiste iz Latinske Amerike, in jih krivi za pomanjkanje služb v ZDA. Strelski napad naj bi bil "odgovor na latinskoameriško invazijo Teksasa", avtor manifesta pa v njem opisuje tudi sovraštvo do "mešanja ras"in na drugi strani podporo k ohranjanju "evropske identitete v Ameriki": "Če se lahko znebimo dovolj ljudi, lahko morda ohranimo naš način življenja." V manifestu opiše tudi načrt, v skladu s katerim bi morali ZDA razdeliti na različne teritorije za različne rase, povzema Guardian. Hkrati izrazi skrb, da bi Teksas, ki se običajno nagiba k republikancem in velja za rdečo zvezno državo, lahko postal "demokratska trdnjava". Hkrati kritizira tudi republikansko stranka, saj podpira korporacije, kar naj bi po njegovem spodbujalo priseljenjevanje.

Več ranjenih je še vedno v kritičnem stanju. FOTO: AP

Mesto El Paso se nahaja v zvezni državi Teksas, prav na meji z Mehiko. Mesto ima približno 680.000 prebivalcev, okoli 80 odstotkov izmed njih je latinskoameriškega porekla. Patricka Crusiusa sicer opisujejo kot samotarca, zadržanega in tihega človeka. V manifestu avtor izraža tudi podporo strelcu iz Christchurcha, ki je v napadu na dve mošeji na Novi Zelandiji ubil 51 ljudi, pred tem pa prav tako objavil manifest, poln ideologije skrajne desnice, ki ga je naslovnil The Great Replacement oziroma Velika zamenjava.

Žalovanje za 20 žrtvami strelskega napada v El Pasu. FOTO: AP

Od napada v Christhchurchz do antisemitističnega napada v Pittsburghu, v katerem je strelec v sinagogi ubil 11 ljudi, pa do nedavnega pokola v sinagogi v Kaliforniji, v ZDA in po svetu so vse pogostejši napadi, ki jih je spodbudilo sovraštvo do priseljencev, Judov, drugih ras in ver, za katere napadalci domnevajo, da predstavljajo grožnjo beli rasi, poroča New York Times. Tudi napadalec na sinagogo v Powayu je pred napadom objavil manifest, po vzoru napadalca iz Christchurcha, polno antisemitistične vsebine. Manifest je bil prav tako objavljen na spletni strani 8chan, ki je tudi organom pregona znana kot spletna stran, na kateri se širi rasistična in sovražna vsebina. Nekdanji namestnik generalnega tožilca ZDA Rod Rosenstein je ob tem poudaril potrebo po poimenovanju tovrstnih napadov kot"belega terorizma": "Pobijanje naključnih civilistov za širjenje političnega sporočila je terorizem. FBI to kvalificira kot domači terorizem, toda bolj natančno bi bilo beli terorizem."

