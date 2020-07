Mara Gergolet: Visoka cena, ki smo jo plačali z življenji, je prinesla streznitev

V 60-milijonski Italiji število aktivno okuženih iz tedna v teden pada. Če so ob izbruhu pandemije Italijani pogosto celo kršili karanteno in se težko odpovedali objemanju in poljubljanju, kar je za njihov kulturo značilno, so zdaj skoraj popolnoma spremenili način življenja. Izjemno visoka cena je prinesla streznitev, pravi odgovorna urednica zunanje politike na časniku Corriere della Sera, Slovenka Mara Gergolet.