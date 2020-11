Maradono položili k zadnjemu počitku: 'Diego živi v našem narodu'

V Buenos Airesu so v krogu družine in najožjih prijateljev pokopali Diega Armanda Maradono. Obdukcija je pokazala, da je bil vzrok smrti pljučni edem, ki je bil posledica popuščanja srca. Krsto so na pokopališče Vrt miru prepeljali iz predsedniške palače. Ob poti se je kljub ukrepom zbrala ogromna množica ljudi, ki so se poslovili z argentinskimi zastavami v rokah in vzkliki "Diego ni mrtev" in "Diego živi v našem narodu." Sprevod, ki ga je varovala policija, se je moral zaradi gneče večkrat ustaviti. Ker se mnogi niso mogli posloviti od Maradone, kot so želeli, so izbruhnili nasilni izgredi.