Prepovedali udeležbo afriškim športnikom: 'To ni Mississipi v 50. letih, ampak Trst leta 2019'

Organizatorji polmaratona v Trstu sicer trdijo, da so se za prepoved udeležbe afriških tekačev odločili zaradi "izkoriščanja"športnikov iz Afrike. Fabio Carini, organizator dogodka Trieste Running Festival, je dejal, da so se"to leto odločili, da vzamejo zgolj evropske športnike, da opozorijo, da je potrebno sprejeti ukrepe za ureditev trgovanja s kakovostnimi afriškimi športniki, ki so izkoriščeni. To je nekaj, česar ne moremo sprejeti."Dodaja, da so afriški športniki plačani mnogo manj, kot so vredni, poroča The Guardian.

A poteza je naletela na številne kritike in obtožbe rasizma, poslanka Isabella De Monteiz sredinsko leve Demokratske stranke, je organizatorje celo obtožila (etničnega) "čiščenja" v športu. "To je popolnoma absurdno: profesionalnim športnikom se preprečuje udeležba na tekmovanju, zato ker prihajajo iz Afrike. Že mesece opozarjamo... situacija je ušla izpod nadzora, smo v nevarnosti, da se vrnemo v temne čase."