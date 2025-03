Marc Marquez s predstavo, ki je spomnila na njegove najboljše čase

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Policist na letnem dopustu. Vstopi v hotel, se zglasi v recepciji, prevzame ključ od sobe in se s kovčki v rokah napoti proti dvigalu. Vrata dvigala so odprta in policist vstopi. Nato pa čaka, čaka in čaka. K dvigalu pristopi receptor in ga vpraša: "Na kaj pa čakate?" "Na ostale, vendar!" "Katere?" "No, saj tukaj piše, da je za osem oseb!¨"