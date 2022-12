Maria Voglar o življenju v Venezueli

Venezuela je že s preteklim predsednikom Chavezom drvela v prepad, ko je oblast prevzel Nicolas Maduro, pa so se za Venezuelce začeli zares temni časi. In hkrati tudi za Slovence, ki so se tja odselili ali pa so se tam rodili slovenskim staršem. Prvi repatriiranci so se nazaj v Slovenijo vrnili konec leta 2019, zadnji pa pred dobrim mesecem dni. Med prvimi je bila tudi Maria Voglar, hči slovenskih izseljencev, ki se je po 70 letih življenja v Venezueli preselila v Slovenijo. Prvič je Ljubljano obiskala pri 19 letih, se takrat vanjo zaljubila in si po tihem želela, da bi nekoč tu celo živela. Kakšno je bilo življenje v Venezueli in kako je država počasi propadala?