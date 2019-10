Maribor na pragu največje množične evakuacije po drugi svetovni vojni

Zaradi onesposabljanja 250-kilogramske neeksplodirane letalske bombe, ki so jo v soboto našli v bližini nakupovalnega središča Europark, bodo mestne oblasti ta četrtek evakuirale okoli 80 stanovalcev in kar 1000 bolnikov, ki so na zdravljenju v UKC Maribor. Mesto pa v nedeljo čaka še večja evakuacija, saj so našli še eno bombo, njena deaktivacija pa bo zahtevala evakuacijo v radiju 600 metrov.