Lažne obljube o boljšem življenju: letno v Sloveniji od 50 do 100 žrtev prostitucije

Slovenski kriminalisti skoraj vsako leto razkrinkajo vsaj eno kriminalno združbo, ki se pri nas ukvarja s trgovino z ljudmi, natančneje s prostitucijo. Marca lani v Šentilju. Leto prej v Žalcu, kjer so štirje Slovenci v tem hotelu v prostitucijo silili 24 deklet iz Romunije, Moldavije in Ukrajine.

Najbolj odmeven primer trgovanja z belim blagom je bil v hotelu Marina, kjer je bilo v prostitucijo vključenih več kot 400 žensk. Čeprav so kriminalisti bordel zaprli leta 2019, primer do danes še ni dobil epiloga. A za vsemi temi uspešnimi policijskimi racijami so obupane ženske, ki so v Slovenijo prišle z željo po boljšem življenju.

Polona Kovač, predsednica Društva Ključ pove, da prihajajo iz okolij, kjer je velika revščina, kjer je že na splošno slab socioekonomski položaj, hkrati pa so ženske še v slabšem položaju: "Ko pa pridejo v, za njih, obljubljeno deželo, jih tukaj pričaka spolno suženjstvo. Upor ne pride v poštev, saj so grožnje prevelike." Grožnje z nasiljem, grožnje z nasiljem proti njihovim otrokom, včasih imajo otroke, ki so jih pustile doma, staršem, drugim sorodnikom. Sicer je fizičnega nasilja sorazmerno malo v teh primerih s strani trgovcev z ljudmi, je pa ogromno fizičnega nasilja, ki ga osebe doživljajo s strani strank, doda Kovačeva.

Več let travmatiziranja poleg spolnega izkoriščanja te ženske pripelje do roba obupa: "Same sebi v bistvu govorijo, da so same odgovorne zato, kjer so se znašle." Ne glede na to, kako obupane so, jim je pomoč na voljo, a v društvu Ključ se zavedajo, da je včasih zelo težko narediti prvi korak k spremembi: "Treba je zaupati ljudem, ki jih ne poznaš kar je tut jasno težko, ker ne glede na to koliko sta zvodnik in zvodnica grozna, njiju pozna, medtem ko nas, ko ji tam razlagamo o sistemu pomoči nas prvič vidi, zakaj bi nam zaupala, če pa prej v življenju ni mogla nikomur zaupati." A ko si dovolijo zaupati, jim pomagajo legalno do življenja, na katerega so upale ob prihodu v Slovenijo.