Zgolj mesec in pol po tem, ko so v Mariboru z ministrico Bratuškovo na čelu slavnostno odprli novi podvoz pod železniško progo tik ob kliničnem centru, so po Facebooku že zaokrožile fotografije skoraj popolnoma zabrisanega prehoda za pešce. Morda je tudi zaradi slabo vidnih oznak na božični večer nedaleč stran ugasnilo življenje starejše peške?