Mariborske branjevke: Takšnega januarja ne pomnimo

14 stopinj Celzija in popolnoma brez vetra. Takšno je bilo petkovo vreme v štajerski prestolnici, ki je mnoge kar poneslo na plano. Tudi branjevke. Na mariborski tržnici jih je bilo ob običajnem delovnem dnevu toliko, kot ne pomnijo za ta letni čas, še bolj nenavaden pa je prizor na njihovih prodajnih pultih. Sveža zelenjava, ki so jo dan prej ali isti dan zjutraj pobrali z njiv in vrtov. "Takšnega januarja, v katerem nabiramo in prodajamo tudi regrat, ne pomnimo", pravijo. So pa v skrbeh, kaj bo spomladi.