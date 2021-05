Mariborski Rdeči križ v rdečih številkah: vse več ljudi potrebuje pomoč

Stiske ljudi so se v zadnjem letu poglobile, prosilcem, predvsem tistim, ki zaprošajo za finančno pomoč, pa enostavno ne moremo več pomagati, sporočajo iz mariborskega Rdečega križa. Kar jim lahko damo, so paketi s hrano, razlagajo. Manj donatorjev imajo, ostali viri prihodkov, ki so jih sami ustvarili, pa so v času korone za polovico nižji. Povrh vsega pa se bo v primerjavi s preteklimi leti precej znižala tudi pomoč iz proračuna mariborske občine. Zakaj, predvsem pa - kaj to pomeni za vse, ki brez pomoči ne zmorejo?

