V mariborskem UKC naprošajo, da ne prihajate na obisk vsi tisti, ki bi lahko imeli gripo ali podobno obolenje. Omejitve obiskov sicer še ni, razen na pediatriji, kjer so obisk omejili zgolj na enega od staršev ali skrbnikov. Največ obolelih je namreč predvsem med otroki in številne šole v Mariboru so precej prazne.