Mariborski urgenci na pomoč priskočila Slovenska vojska

Z mariborske urgence sporočajo, da so že od nekdaj na robu kadrovske zmogljivosti, kar se dogaja zdaj, pa postaja že nevarna medicina. Pomoč jim je že ponudila Slovenska vojska, dobili so tudi nekaj tehničnih dodatkov – od monitorjev do dozatorjev kisika. Najbolj pa bi potrebovali medicinske sestre. Kapacitete se nevarno polnijo tudi v Murski Soboti, kjer nimajo proste več niti ene intenzivne postelje.

