Marinblu: nadzor ni pokazal hujših kršitev

Potem ko je Delavska svetovalnica razkrila razmere v podjetju Marinblu s Kozine, kjer pakirajo ribe, zaposleni pa delajo v nemogočih razmerah, je nekatere ugotovitve inšpekcijskega nadzora danes razkrila tudi Uprava za varno hrano. V javnost so prišle obremenjujoče slike delovnih površin, kjer režejo ribe, na njih pa črvi. Uprava za varno hrano sicer v inšpekcijskem nadzoru, ki ga je opravila 9. junija, ni ugotovila hujših kršitev, ugotavljajo pa še, ali je podjetje vrnjene ribe s pretečenim rokom trajanja samo prepakiralo in vrnilo na tržišče. Medtem ko nekdanji zaposleni trdijo, da so v podjetju vedno vedeli, kdaj bo prišla inšpekcija.