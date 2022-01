Marjan Šarec zaslišanje označil za absurdno

Pred preiskovalno komisijo, ki skuša ugotoviti, ali je bila nabava zaščitne opreme, ko smo se prvič srečali s koronavirusom, pravočasna in ali je pri tem prišlo do morebitne politične odgovornosti, je sedel tudi Marjan Šarec, takratni predsednik vlade. Spomnimo, lani sta bila zaslišana tudi nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder in bivša direktorica NIJZ, Nina Pirnat. Še preden se je zaslišanje dobro začelo, je Šarec zaslišanje označil za absurdno.