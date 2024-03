Marjanca Jemec Božič: Rada imam svobodo pri svojem delu

Med nami verjetno ni nikogar, ki si v otroštvu ne bi vtisnil v spomin prisrčnih in radoživih obrazkov otrok, duhovito okarakteriziranih živali in slikovitih prizorov iz vsakdanjega življenja, ki so nastali izpod rok ilustratorke Marjance Jemec Božič. In čeprav ima umetnica magičnega sveta že 95 let, se ustvarjanju še ni odpovedala. Obiskali smo jo na njenem domu, iz katerega se Marjanca, vrteč sobno kolo, v domišljiji večkrat odpravi po bližnji okolici, potem pa, najraje ko pade noč, s svinčnikom in čopičem sede za pisalno mizo in ustvarja predvsem vesele in humorne like. Ker tako že od nekdaj tudi sama gleda na svet, ki je po njenem mnenju poln lepih stvari.