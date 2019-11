Mark Miladinović kot pravi gurman ve, kje se dobro je in peljal nas je na sprehod na Rašico, kjer smo si privoščili pravo planinsko kosilo. Napisal je knjigo Ljubljana well done, nekoč pa si želi imeti tudi svojo restavracijo. Je človek mnogih talentov, tudi športnih, zato se je s svojim najboljšim prijateljem Magnificom pomeril tudi v balinanju. In kdo je zmagal?