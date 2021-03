86-letni atletski veteran Marko Sluga v odlični formi

Vas je zgodnje spomladansko sonce opomnilo, da počasi prihaja poletje, z njim pa tudi poletna oblačila, in da bo treba biti v formi? Eden od tistih, ki se marca spomnijo, da se je pred poletjem treba spraviti v formo, je bivši član jugoslovanske atletske reprezentance Marko Sluga. Gre za atletskega veterana, ki je z 1,13 m prvi na svetu v skoku v višino, skupno pa ima preko 50 medalj z največjih tekmovanj. Recept za njegov uspeh in dobro formo tudi pri 86 letih so vsakodnevni trening na stadionu in fitnes vaje. V peteroboju in drugih atletskih disciplinah se je z njim pomeril naš novinar Aleksander Pozvek.

