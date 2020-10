Zaradi koronavirusa 55-letni odbojkarski sodnik v umetni komi 24 dni

Sedem mesecev po tem, ko se je okužil s koronavirusom, je Marko Seifreid znova obiskal svoj domači teren. "Pogrešam igrišče, pogrešam družbo. Na splošno pa pogrešam šport,"pravi 55-letni sodnik odbojkarskih tekem, ki se z odbojko ukvarja že vse od mladosti. Začel je kot igralec, zdaj pa je v tem športu ostal kot mednarodni sodnik.

Zadnja odbojkarska tekma, ki jo je marca sodil v Estoniji, bi lahko bila zanj usodna. Kmalu po tekmi so se prizori iz Bergama preselili tudi v to estonsko mesto, sam pa se je v nabito polnem letalu vrnil domov. Sledila pa sta vročina in težko dihanje. Pristal je v bolnišnici, pet dni zatem pa so ga dali v umetno komo. "V pljuča ti ustavijo cevko za dihanje, skozi nos pa dobiš cevko, skozi katero te kasneje hranijo. Istočasno ti morajo ustaviti cevko za odvajanje urina in bata. Popolnoma si priklopljen na raznorazne cevke," je razložil Seifreid.

V umetni komi je nato bil 24 dni. "Ko se zbudiš iz kome, nisi niti toliko pri močeh, da bi dvignil roko, da bi se obrnil v postelji. Zaradi vseh cevk, ki jih imaš v telesu, pa ne moreš govorit in težko dihaš,"se spominja časa, ko so ga zdravniki zbudili iz kome.

V UKC je bil kar 70 dni, izgubil pa je tudi 20 kilogramov, v glavnem mišične mase. Pri svojih 55 letih se je ob pomoči fizioterapevtov na novo učil, kako vstati s postelje, kako hoditi. Pojavile so se mu tudi preležanine, v katerih so se zaradi odmiranja kože pojavile bakterije."Zdravniki so mi morali tako preležanine tudi kirurško odstraniti, zato imam še sedaj luknjo na hrbtu," je povedal.

Seifreid še vedno težko diha, pa čeprav je bolnišnico zapustil že pred petimi meseci. Dobil je tudi sladkorno bolezen in zato pristal na inzulinu. Luknjo v grlu so mu zdaj že zašili, pred tem pa je nekaj časa govoril skozi poseben aparat."Kasneje ti to luknjo zašijejo oz. ti zaraste, da lahko spet normalno govoriš," je povedal. Kdaj bo tudi zaživel normalno, se znova odpravil v službo in se morebiti ponovno povzpel na njemu ljubo Pohorje pa za zdaj še ne ve.