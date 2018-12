Maročani na vigilijah v spomin na umorjeni turistki: 'Žal nam je'

Pred norveškim in danskim veleposlaništvom v Rabatu, v Marakešu in v vasi Imlil so v spomin na umorjeni skandinavski turistki sinoči potekale vigilije.

Bdenja se je samo v prestolnici udeležilo več sto Maročanov, prav tako pa danski in norveški diplomati. Polagali so cvetje, prižigali sveče, na transparentih pa tudi z besedami 'žal nam je' svetovni javnosti sporočali, da to ni zločin Maročanov, temveč skrajne islamistične skupine zločincev. Umrlima so se poklonili tudi z minuto tišine, poroča BBC.