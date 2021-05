Maročanka rodila pet deklic in štiri dečke

Iz Maroka prihaja vest o malem čudežu. 25-letnica iz Malija je v porodnišnici v Casablanci povila deveterčke. Kljub temu, da se med in po porodu večjega števila novorojenčkov pogosto pojavijo zapleti, ki se lahko končajo s smrtjo otrok, je vseh devet novorojenčkov zdravih. Dobro se počuti tudi mamica Halima Cisse, ki je pet deklic in štiri dečke rodila s carskim rezom. Prihod deveterčkov ni presenetil samo staršev, temveč tudi zdravnike. Pričakovali so namreč, da bo na svet privekalo "samo" sedem otrok. Dva sta se med pregledi z ultrazvokom očitno vztrajno skrivala za bratci in sestricami. Rojstvo deveterčkov je zelo redek pojav, v zadnjega pol stoletja so zabeleženi le trije primeri, vključno z nosečnostjo 25-letne Malijke.

icon-expand