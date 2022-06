Marquez na operacijo, MotoGP karavana že v Barceloni

Medtem ko so najboljši dirkači elitnega razreda MotoGP že v Barceloni, kjer nas čaka dirka za Veliko nagrado Katalonije, med njimi ni serijskega šampiona Marca Marqueza. Španca, ki ima pogodbo s Hondo do leta 202. V ZDA ga čaka veliko bolj pomembna dirka. Tista, zaradi katere je pod vprašajem celotna njegova kariera – četrta operacija nadlahtnice desne roke, ki si jo je zlomil ob padcu na dirki v Herezu julija leta 2020. Sam pravi, da sta bili zadnji dve leti zanj zelo težki, saj zaradi bolečin in stalnih težav ni mogel več uživati v dirkanju.