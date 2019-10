Marc Marquez bi se v Buriramu že lahko veselil in proslavljal. Pod streho lahko namreč že ta konec tedna pospravi naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, saj potrebuje le še dve točki, da osvoji že osmo prestižno lovoriko. Njegovi tekmeci pa so se medtem pred naporno turnejo ustavili v Bangkoku in spoznavali nekatere skrite kotičke tega magičnega mesta.