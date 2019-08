Marsikateremu slovenskemu vozniku bi morali nastaviti ogledalo

Ob prometni nesreči na avtocesti med življenjem in smrtjo najpogosteje odloča to, ali so se vozniki pravilno razvrstili v reševalni pas. V zadnjih letih se je sicer število primerov nepravilnega razvrščanja zmanjšalo, a mnogi še vedno ignorirajo sirene intervencijskih vozil. Z enakimi težavami se soočajo tudi druge evropske države, kjer pa problem poskušajo reševati z drakonskimi kaznimi.