Do nedavnega ena vidnejših članic in Golobova prva izbira za kandidatko za predsednico države Marta Kos je iz stranke danes namreč izstopila. "To ni več moja stranka" pravi, "in hkrati svarilo, da prihodnost spoštovanja demokratičnih standardov ne sme biti odvisna od nekaj posameznikov". A četudi izstop Marte Kos ni presenetljiv, glede na to, da se je po svojem odstopu od kandidature od javnosti umaknila, pa je toliko bolj pomenljiv čas, ko se je za izstop odločila.