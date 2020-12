Za pravo senzacijo je minuli konec tedna poskrbel Martin Čater. V nedeljo je v Val d'Iseru dočakal svojo prvo zmago v karieri in to s štartno številko 41. Čeprav mnogi upajo, da bodo lahko leto 2020 hitro pozabili, bo Martinu Čatru za vedno ostalo v spominu. In ne samo po uspehu kariere, pred dvema mesecema je prvič postal tudi očka, dobil je hčerko Lano.

