Martin Golob na police postavlja svoj knjižni prvenec

Da tlakuje nov trend duhovniškega poklica je Martin Golob dokazal že z vloganjem, pa tudi s hobiji, ki jih običajno ne bi pripisali duhovniku. Da bi njegov poklic in s tem življenje duhovnika in življenje v veri bolj približal ljudem, zdaj na police postavlja svoj knjižni prvenec. "Cerkev bi ljudje lažje razumeli, če bi jo bolje poznali," je prepričan. Nagovarjali namerava tudi tiste, ki so kot otroci hodili k verouku in k maši, potem pa tekom življenja versko prakso opustili.