Martin Strel bo v znak miru in prijateljstva plaval po ukrajinskih rekah

Ne reka Nil ali plavanje okoli sveta. V svojem najnovejšem podvigu se bo Martin Strel vrgel v ukrajinske reke in s sloganom za mir in prijateljstvo odplaval tokrat precej manj od svojih rekorderskih podvigov v Južni in Severni Ameriki. Kljub krajši razdalji cilj ni nič manj plemenit, saj želi s svojim novim izzivom opozoriti na dogajanje v Ukrajini. Podporo sta Martinu Strelu ponudila tudi zunanje ministrstvo s Tanjo Fajon na čelu. Kaj vse bo v vojno območje s seboj vzel Martin Strel in kako se na svoje ultramaratone pripravlja?