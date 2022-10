Psihiatrinja: Martina Veseljko je psihično zdrava in zavestno igra vlogo žrtve

Vodjo meditacij, numeroloških tečajev in treningov za bolj veselo in izpopolnjeno življenje ter članico kulta hepi hepi Martino Veseljko so v petek znova pripeljali na sodišče. Na sodni epilog že več kot leto in pol čaka v priporu na Igu. Očitajo ji, da naj bi pred tremi leti za skupno 180.000 evrov ogoljufala dve svoji tečajnici. Krivde ne priznava, vso odgovornost pa prelaga na svoja šefa oziroma duhovna mojstra, zakonca Saša in Eleno Ignjatović, ki naj bi jo nič hudega slutečo vpletla v nekakšno piramidno shemo. V petek je bila na vrsti sodna izvedenka psihiatrične stroke, ki je dejala, da je gospa psihično zdrava in da zavestno igra vlogo žrtve.

Delovanje sekte je že pred 10 leti razkrila novinarka oddaje Preverjeno Irena Pan. Žrtve, ki na koncu niso imele niti za hrano, so ji nedavno zaupale, da Martina Veseljko ni bila žrtev, pač pa je dobro vedela, za kaj gre. Psihiatrična izvedenka Lea Žmuc Veranič je Veseljkovo opisala kot prijetno, zgovorno in dobrovoljno. In z nasmeškom na obrazu je prišla tudi v sodno dvorano, kjer je bilo glavno vprašanje tokrat to, kako globoko so bile ideje duhovnih mojstrov vcepljenje v obdolženko. Gre torej za zločinko ali le še eno izmed žrtev? Njen odvetnik Rok Petrič je prepričan, da je bila Veseljkova v krempljih svojih mojstrov. A s trditvami obrambe, da je skozi Veseljkovo praktično govoril Ignjatović, se psihiatrinja ni strinjala. "V nekem trenutku se je zavedala posledic svojega dejanja," je dejala specialistka psihiatrije. Imela naj bi možnost izbire, se tega zavedala, a se je kljub temu odločila, da bo posle, ki so ljudi pahnili v kredite in obup, nadaljevala. "Strankam je prikazovala, da bo vložke nekam vlagala, a v resnici je bila to fikcija," je dejal tožilec Boštjan Valenčič. icon-expand Martina Veseljko FOTO: POP TV Martina Veseljko naj bi bila obveščena o tem, da je ena od njenih strank zaradi poslov z njo pristala v osebnem stečaju. Še več, njena druga stranka je zaradi takih poslov želela storiti samomor. Šlo naj bi za moškega, ki naj bi zaradi pogodbe z Veseljkovo ostal brez vsega. To pa naj bi ga potisnilo v tako hude stiske in depresijo, da so ga morali imeti svojci pod neprestanim nadzorom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A kljub temu svetovalka za osebni in poslovni razvoj ni odnehala. Da se je svojih dejanj zavedala, a je še vseeno nadaljevala, je v svojem izvedenskem mnenju dejala Žmuc Veraničeva. V njem je specialistka psihiatrije zapisala tudi to, da ima Veseljkova narcistične osebnostne poteze ter histrionično osebnostno motnjo, ki pa ji povzroča le manjše do zmerne težave. "Osebnostna motnja ni duševna bolezen, duševna manjrazvitost ali duševna abnormnost. Ni podanega razloga, da bi se sumilo v njeno neprištevnost," je bil jasen tožilec. Goljufije pa je obtoženka nadaljevala tudi po tem, ko je bila že pod drobnogledom Policije. "Hišne preiskave so bile leta 2018, kljub temu pa je s kaznivimi dejanji nadaljevala tudi v letu 2019 in naprej," je dodal. PREBERI ŠE Kako so v kultu hepi hepi premamili ljudi? Njen odvetnik je prepričan, da razlog za to ni bilo koristoljubje, pač pa to, da je bila tako močno indoktrinirana. "Če z njo ne bi opravil veliko razgovorov, bi ona še vedno verjela. Tudi ko je bila v priporu, ona temu še zdaj vsaj malo verjame," je dejal Petrič. Čeprav je tožilstvo podalo le dve kazenski ovadbi, pa je v sodno dvorano tokrat prišla še vsaj ena njena žrtev. Teh naj bi sicer bilo še mnogo.