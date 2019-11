Vsaj 15.000 Mariborčanov se je zbralo na Trgu Leona Štuklja, kjer poteka največje martinovanje pri nas. Trg se je napolnil ob 11. uri in 11 minut, ko se je martinovanje začelo. Ker se na martinovo Štajercem običajno ne mudi domov, so poskrbeli tudi za varno pot domov. Na stojnicah so namreč delili kupone za brezplačno vožnjo z mestnim avtobusom.

