Maše uskladili z inflacijo

Le še nekaj dni nas loči do prvega novembra in mnogi že urejajo grobove. Obiskovalce nekaterih ljubljanskih pokopališč smo povprašali o podražitvah, ki so jih pri tem zaznali. "Mislim, da se je cvetje malo podražilo, in tudi pesek je bil kar drag," nam je zaupala domačinka.

Od prvega septembra dalje pa je dražji tudi priporočeni znesek za mašo, ki znaša 23 evrov. Nekateri so mnenja, da je to precej več, drugi pa pravijo, da ob splošni podražitvi cen na trgu tri evre več za mašo ne predstavlja bistvene razlike v plačilu.

Podražitev Slovenska škofovska konferenca utemeljuje s tem, da gre zgolj za prilagajanje na inflacijo, skladno z višjimi življenjskimi stroški.