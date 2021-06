V Hidrii proizvodnja ključnih komponent za elektromotorje Maseratijevih avtomobilov

Vse se začne z vizijo in dobrim načrtom, ki je še posebej pomemben pri izdelavi elektromotorjev. "To so ključne komponente za vsak elektromotor," potrdi konstruktor v Hidrii Ambrož Bizjak. Sestavne dele motorjev v Hidriji po začetnem osnovanju v grobem izdelajo v treh korakih: s proizvodnjo orodij, proizvodnjo in testiranjem v laboratoriju.

Pri Hidrii sooblikujejo avtomobilske trende prihodnosti. Sami so namreč razvili prototipe statorjev in rotorjev, ki so pravkar na testiranju v prvih Maseratijevih vozilih Granturismo, Grancabrio in najnovejšem MC20. V pičlih treh sekundah bodo novi športni Maseratiji s pomočjo Hidrijinih ključnih delov elektromotorjev lahko dosegli hitrost do 100 km/h. Vozilu pa omogočajo tudi pogon na vsa štiri kolesa. "S tankimi pločevinami in lepljenjem samih lamel imamo prednost pred ostalo konkurenco. Lahko trdim, da smo med večjimi, če ne celo največjimi dobavitelji lepljenih lamel za take pogonske elemente," pove direktor prodaje Hidria Lamtec Boris Cergol.