Maske obvezne tudi na prostem, priporočena tudi omejitev vseh nenujnih stikov

Vlada je uresničila svoje napovedi in zaostruje ukrepe za zajezitev širjenja covida-19. Delodajalcem priporoča, naj uvedejo delo od doma, če ga le lahko. Svetujejo tudi, da omejimo vse nenujne stike in zmanjšamo število obiskov v trgovinah. Že od sobote pa bo veljalo, da so maske obvezne tudi zunaj. Povsod tam, kjer se zbira večje število ljudi, na primer na tržnici in v starih mestnih jedrih. Vsi od sedmega razreda dalje bodo morali od naslednjega tedna tudi med poukom in med predavanji nositi zaščitne maske. Lokali pa bodo s prihodnjim tednom morali svoja vrata zapreti ob desetih zvečer.