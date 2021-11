Mateja Logar: Izkazalo se je, da otroci samotestiranje prenašajo bistveno bolje kot starši

Začetek samotestiranja otrok v šolah je večina staršev po podatkih ravnateljev sprejela kot nujen ukrep za zajezitev širjenja okužb, a nekateri razgreti posamezniki kljub temu povzročajo težave. Najbolj napeto je bilo to jutro pred Osnovno šolo Solkan, kjer je oče enega od učencev svoje nestrinjanje z ukrepom izrazil kar z motorno žago. Po neuradnih podatkih ravnateljev se bo na daljavo šolalo le odstotek do dva otrok, manjšina pa učiteljem in ravnateljem povzroča kar nekaj preglavic. A številke pričajo obveznemu samotestiranju v prid, osnovnošolski otroci so trenutno največji vir okužb.